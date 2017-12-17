رکوردشکنی تازه بیت کوین در برابر دلار!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، این تحول به معنای افزایش ۹ درصدی ارزش بیت کوین تنها در عرض یک روز بوده است. این در حالی است که هنوز برخی کارشناسان و صاحب نظران در مورد تبعات سرمایه گذاری برای خرید بیت کوین هشدار می دهند و معتقدند ارزش این پول دیجیتال در آینده سقوط خواهد کرد.

ارزش بیت کوین در برابر دلار از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تا به امروز بیش از ۱۷۰۰ درصد افزایش یافته و در حالی که برخی معتقدند این روند در آینده باز هم ادامه می یابد، عده دیگری از صاحب نظران این افزایش تصاعدی را تنها یک حباب ناپایدار می دانند.

ارزش بیت کوین تنها در حدود دو هفته ای که از ماه دسامبر می گذرد ۸۰ درصد رشد کرده است. ارزش هر بیت کوین در روز جمعه و در معاملات بازار سهام Bitstamp لوکزامبورگ به رقم ۱۷۹۰۰ دلار به ازای هر بیت کوین افزایش یافته و به نظر می رسد این روند حداقل طی روزهای آینده ادامه یابد.

تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار روز به روز در حال افزایش است و در عین حال تحقیقات مشترک چند دانشگاه در ایرلند نشان می دهد که بیت کوین می تواند به تهدیدی برای ثبات مالی بازارهای ارز و سهام سنتی مبدل شود. باید توجه داشت که دولت ها نمی توانند قوانینی در مورد این بازار مالی دیجیتال وضع کنند و ابعاد بزرگ بازار یادشده که امروز ارزشش از ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته باعث نگرانی بسیاری از نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی در جهان شده است.