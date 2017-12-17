طلاق در فرهنگ ایرانی معنایی ندارد/رد پای بیگانه در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در جمع کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: ثبت احوال هویت جامعه بوده و رسالت خطیری را بر عهده دارد.

وی خطاب به کارکنان ثبت احوال استان بیان کرد: شما مرزبانان مرزهای هویتی انسان ها هستید که باید در این زمینه تلاش و توجه زیادی نیز داشته باشید.

آیت الله عبادی جایگاه ثبت احوال را بسیار مهم و خاص دانست و گفت: این سازمان تمامی وقایع حیاتی و آمارهایی که در مسئولیت های مختلف متوجه وزارت خانه های دیگر می شود، را دارا است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های کلان کشور نیز نیازمند آمار ثبت احوال است، افزود: همچنین وضع فرهنگی جامعه با ثبت احوال سنجیده می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: ازدواج، طلاق و نامگذاری اسامی میزان فرهنگ یک جامعه را نشان می دهد که این امر توسط ثبت احوال سنجیده می شود.

آیت الله عبادی با اشاره به آمار طلاق در جامعه بیان کرد: بنا بر حدیثی از رسول اکرم(ص)، بدترین حلال، طلاق است.

طلاق ناشی از ورود فرهنگ بیگانه در جامعه است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه طلاق بازشدن راه بن بست است، اظهار کرد: در برخی از مناطق آمار طلاق خیلی بالا بوده که احساس می شود فرهنگ بیگانه ورود پیدا کرده است.

آیت الله عبادی ادامه داد: در فرهنگ ایرانی، تمام لذت شخص در رضای خدا بوده نه رضایت نفسش، بنابراین تمامی مشکلات را برای خشنودی و رضایت خداوند تحمل می کند.

وی با بیان اینکه در اینگونه از فرهنگ، طلاق معنایی ندارد، افزود: در این فرهنگ، دختر و پسر و پدر و مادر برای مجاهده با نفس، مشکلات را تحمل می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان سلامت و ایمان مردم نیز از آمار ثبت احوال سنجیده می شود، افزود: ثبت احوال نقشی محوری در سنجش افکار، اندیشه و جو روانی جامعه دارد.

آیت الله عبادی با اشاره به آمار ازدواج در جامعه بیان کرد: صهیونیسم با شعار « فرزند کمتر، زندگی بهتر» تبلیغ زیادی می کند، این در حالی است که هشدارهای متخصصین مبنی بر این بوده که جمعیت جامعه رو به پیری می رود.

وی با بیان اینکه تعداد فرزندان نباید ملاک باشد بلکه میزان فرزند صالح باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: پرورش فرزندان سالم برای پدر و مادر نیز ارزش دینی و ثواب اخروی و دنیوی دارد.