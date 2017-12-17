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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۸

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۳۴۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۵ عملیات

برقراری ۳۴۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۵ عملیات

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۰ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۵ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفا حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۴۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۳ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۷ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.  

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل انفجار و حریق وسایل آتش بازی در نایب احمد، حریق ضایعات در چهارراه بابک و نشت سوخت خودرو در سرپل یخچال بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار بعثت و عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در چهارراه بابک توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی گفت: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4174147

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