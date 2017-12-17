استفاده از اسپرم برای انتقال دارو به درون تومورهای سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، از همین رو دانشمندان از سال ها قبل به دنبال یافتن راهی برای انتقال داروهای ضدسرطان به داخل تومورها بدون آسیب زدن به بافت های سالم بدن بوده اند و حال به نظر می رسد روشی منحصر به فرد برای حل این مشکل شناسایی شده است.

محققان آلمانی در تازه ترین بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که می تواند از اسپرم انسان به عنوان دارویی موثر برای انتقال دارو به تومورهای سرطانی استفاده کرد.

کاربرد اسپرم به این منظور مزایای فراوانی دارد. از یکسو این ماده ذاتا متحرک بوده و به سرعت از محلی به محل دیگر منتقل می شود. از سوی دیگر تزریق دارو به درون آن به شیوه ای ایمن ممکن است و می توان مطمئن بود که این داروها به بیرون نشت نمی کنند یا با دیگر آنزیم ها و املاح موجود در بدن ترکیب نشده و خاصیت درمانی خود را از دست نمی دهند.

در صورت قرار گرفتن داروهای ضدسرطان در اسپرم، سیستم ایمنی بدن نیز در برابر آنها واکنش نشان نمی دهد. در جریان استفاده آزمایشی از این روش، دانشمندان شاهد کاهش ۹۰ درصدی حیات در سلول های سرطانی تنها بعد از ۷۲ ساعت بودند.

در این روش برای هدایت اسپرم ها در مسیر دلخواه از یک پوشش مغناطیسی نصب شده بر روی بدنه اسپرم استفاده می شود. روش یادشده به علت قابلیت ورود اسپرم به درون سلول سرطانی می تواند کارکردهای گسترده ای پیدا کند.