برگزیدگان دوسالانه داستان کوتاه نارنج در جهرم معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه ششمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج ساعت ۱۶.۳۰ روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی این دوسالانه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب، گفت: از بین ۱۰۰ داستان راه‌یافته به مرحله‌ نهایی رتبه‌های ۷ داستان برتر در روز اختتامیه اعلام خواهند شد.

محمد بادپر با اعلام اینکه در اختتامیه این دوره افزون بر برگزیدگان، تعداد زیادی از نویسندگان مطرح کشور نیز حضور خواهند داشت افزود: خوشبختانه با هماهنگی انجام شده انجمن اهل قلم شهرستان جهرم آماده برگزاری اختتامیه است و در این راه مساعدت‌های مسئولین شهرستان از جمله نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و رییس کمسیون عمران مجلس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد و فارس و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم بسیار راه‌گشا بوده است.

مسئول انجمن اهل قلم شهرستان جهرم با دعوت از علاقه‌مندان برای حضور در اختتامیه ششمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج یادآور شد: با توجه به همزمانی مراسم اختتامیه و شب یلدا، مراسم اختتامیه در عصر روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد تا شهروندان بتوانند به راحتی در کنار خانواده‌هایشان یلدا را جشن بگیرند.