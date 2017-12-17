ثبت حدود ۱۶ میلیون تردد از محورهای استان کرمانشاه طی یک ماه

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ۱۵ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۱۷۱ تردد در آبان ماه امسال توسط تردد شمارهای استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، تعداد کل دستگاههای تردد شمار در سطح استان را ۷۴ دستگاه عنوان کرد و افزود: از میزان کل تردد ثبت شده بیش از ۱۶ درصد به وسایل نقلیه سنگین اختصاص دارد.

وی متوسط نرخ جریان ترافیکی در آبان ماه را ۳۲۴ وسیله نقلیه در ساعت در لاین عنوان کرد و اظهار داشت: بیشترین نرخ جریان ترافیکی در محور کرمانشاه- بیستون با یک هزار و ۱۲۵ تردد صورت گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، سرعت متوسط ثبت شده خودروها را نیز ۷ و۷۷ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و اظهار داشت: از میزان کل تردد به ثبت رسیده ۵۴۵ هزار تردد مشمول تخطی از سرعت خودروها بوده که این رقم حدود ۴ درصد از کل تردد را در بر می گیرد.

خسروانی محور کرمانشاه- بیستون را با ثبت ۷۹۶ هزار و ۴۹۲ تردد به ثبت رسیده، پرتردد ترین محوراستان دانست.