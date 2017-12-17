کیفیت هوای ۵ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاههای آوینی، خیام شمالی، سرافرازان، خاقانی، الهیه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۱۲۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.
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