میزان بارندگی در خراسان شمالی ۵۷ درصد کاهش یافت

مهری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین میزان بارش باران طی هشت ماه نخست امسال در خراسان شمالی ۶۴.۸ میلی‌متر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد و نسبت به دوره بلندمدت آماری ۵۲ درصد کاهش داشته است.

هاشمی بابیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده درزمینهٔ مقایسه بارندگی از بازه زمانی اول فروردین تا پایان آبان ماه امسال در استان در مقایسه با سال قبل، نشان‌دهنده کاهش قابل‌ملاحظه بارندگی بوده است، افزود: بیشترین کاهش بارندگی طی این مدت در ایستگاه شیروان با ۷۲ درصد کاهش به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: همچنین طی این مدت در ایستگاه آشخانه با ۲۸ درصد، کمترین کاهش بارندگی ثبت‌شده و ایستگاه بجنورد نیز طی این مدت ۶۲ درصد کاهش بارندگی‌ها رو داشته است.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بابیان این‌که طی این مدت راز با ۱۱۰.۶ میلی‌متر بیشترین و جاجرم با ۲۸.۹ میلی‌متر کمترین بارش‌ها را داشته است، گفت: در مقایسه با دوره آماری تمام ایستگاه‌ها کاهش بارندگی رادارند.

هاشمی بیان کرد: همچنین ازلحاظ دمایی طی این مدت میانگین دمای هوا ۲۰.۱ درجه سانتی‌گراد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دمای هوا ۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده است.