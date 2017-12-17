ترامپ فاتحه لاتاری را خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از نمایندگان کنگره این کشور خواست تا به آنچه که وی مهاجرت زنجیرهای توصیف کرد، پایان داده و به جای آن سیستم مهاجرت را بر مبنای جذب افراد نخبه و شایسته، پایهگذاری کنند.
وی سیستم فعلی مهاجرت را از مد افتاده خواند و گفت هدف از آن تسهیل ورود خویشاوندان آنهایی بوده است که شهروند آمریکا یا دارنده کارت سبز محسوب میشوند.
ترامپ مدعی شد: از آنجا که این افراد بر مبنای روابط خانوادگی پذیرفته شده و مهارت یا شایستگی ندارند، اغلب آنهایی که پایشان به آمریکا باز میشود غیرحرفهای هستند و هزینه زیادی را به دولت واشنگتن تحمیل میکنند.
اظهارات اخیر ترامپ درحالی مطرح شد که وی روز جمعه نیز آنهایی را که از راه لاتاری وارد آمریکا میشوند؛ بدترینها نامید.
وی همچنین عوامل ۲ حادثه تروریستی را که اخیرا در نیویورک روی داده است، از افرادی معرفی کرد که با دعوت خویشاوندان یا از طریق لاتاری به آمریکا آمدهاند.
ترامپ در نهایت بار دیگر با تاکید بر لزوم پذیرش افراد شایسته، گفت: معیار ما برای تاسیس سیستم مهاجرت میزان دوست داشتن وطنمان است. ما خواهان آمدن آنهایی هستیم که توانایی عشق ورزیدن به آمریکا را داشته باشند.
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