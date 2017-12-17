مهلت ثبت نام کنکور ارشد ۹۷ امشب پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون نتوانسته اند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ ثبت نام کنند، مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۲۶ آذرماه ۹۶ تمدید شده بود.

با توجه به مهلت اعلام شده برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷، به داوطلبان توصیه می شود که هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. افرادی که تاکنون در این آزمون ثبت نام کرده اند می توانند تا این تاریخ نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

ثبت‌نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت و دفترچه راهنمای ثبت نام شامل شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات اتباع غیر ایرانی و توضیحات سهمیه ها بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۴۰ کدرشته شامل ۵۴ کدرشته علوم انسانی، ۱۷ کدرشته علوم پایه، ۲۴ کدرشته فنی و مهندسی، ۲۳ کدرشته کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳ کدرشته هنر و ۹ کدرشته دامپزشکی برگزار می شود.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ۹۷ برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است از روز دوشنبه ۳ اردیبهشت تا چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۹۷ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.