نماز صبح در ۱۲۰ مسجد اقامه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قریش موسوی روز یکشنبه در مراسم اجلاس استانی نماز که با حضور جمعی از مسئولان استان در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت های فرهنگی و توسعه نماز صبح از سفارشات مقام معظم رهبری و حجت الاسلام قرائتی است که با برنامه ریزی های فرهنگی تلاش شد تا آمار اقامه نماز صبح در مساجد افزایش یابد.

وی بیان کرد: ۳ هزار و ۷۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی برای اصناف برگزار شده است و تلاش شد تا احکام نماز و کسب و کار به این افراد ارائه شود.

موسوی در خصوص برگزاری نشست های خانواده در حاشیه اجلاس نماز در استان قزوین گفت: از ابتدای امسال ۱۷۰ جلسه با آموزش و پرورش برگزار شده است و در حوزه اقامه نماز در مدارس برنامه ریزی های جدی صورت گرفته است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: شهرک های جدید التاسیس استان با مشکل کمبود مسجد مواجه بودند که با همکاری مسئولین استان ۲۵ مسجد کلنگ زنی شد، امیدواریم با نگاه جدی مسئولین بتوان این مشکل را رفع کرد.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی ستاد اقامه نماز استان قزوین بیان کرد: در طرح سلامت معنوی ۲۵۰ پرستار استان قزوین برای احکام نماز بیماران دوره دیدند.

رئیس ستاد اقامه نماز قزوین همچنین از برگزاری دوره آموزشی برای فرهنگیان سخن گفت و اظهار داشت: فرهنگیان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و مربیان مهدهای کودک در حوزه نماز مورد آموزش قرار گرفتند.

موسوی افزود: سرکشی و بازرسی در ادارات و توجه جدی به اقامه نماز در ادارات استان قزوین به صورت ادواری انجام شده است که ۲۹ دستگاه مورد تقدیر قرار گرفتند و ۲۹ دستگاه دیگر هم شایسته تقدیر قرار گرفتند.

وی بیان کرد: این ارزیابی بر اساس توافقات مدیران کل و وزرا با ستاد اقامه نماز صورت گرفته است ولی هنوز جای کار در این حوزه وجود دارد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری بیان کرد: اولین سوال روز قیامت نماز است و وظیفه مسئولین فراتر از نماز شخصی است و وظیفه داریم در حوزه نماز برنامه ریزی جدی صورت پذیرد.

وی در خصوص کمبود حق ایاب و ذهاب ائمه جماعت در مدارس گلایه کرد و گفت: توجه جدی در این حوزه باید مد نظر مدیران قرار گیرد تا این مشکل رفع شود.