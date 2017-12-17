به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه به عنوان قهرمان سال گذشته رقابتهای جام باشگاه های جهان در حالی به مسابقات امسال قدم گذاشت که در اندیشه تکرار قهرمانی بود. این تیم حتی توانست تا پای فینال هم پیش برود و برابر تیم پرمهره و قدرتمندی مثل بیمه رازی قرار گیرد، اما توان فنی و تجربی حریف به تیم سینا صنعت برتری پیدا کرد و قهرمان سال گذشته جام باشگاه‌های جهان در فینال امسال، با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب بیمه رازی شد.

در همین راستا، «ملک محمد بویری» سرمربی تیم سینا صنعت ایذه بعد از باخت تیمش در فینال جام باشگاه های جهان با اظهار نارضایتی از فرنگی‌کاران خارجی خود گفت: به هیچ عنوان فکر چنین نتیجه ای را نمی کردیم. پیش بینی ما تا اواسط فینال، نتیجه ای ۵۰ – ۵۰ بود اما به یکباره تیم ما وزن به وزن مغلوب بیمه رازی شد. علاوه بر فرنگی کاران خارجی، برخی از نفرات داخلی ما هم نتوانستند در حد و اندازه های خود ظاهر شوند.

گویا شکست تیم سینا صنعت ایذه تا حدی برای متولیان این باشگاه سنگین تمام شده که سرمربی این تیم از احتمال عدم حضور در رقابتهای سال آینده جام باشگاه های جهان خبر می دهد. وی معتقد است اگر وضعیت یارگیری و عدم شفاف سازی قراردادها به همین شکل ادامه یابد، اسپانسر مالی این تیم، دیگر تمایلی برای حضور در رقابتهای سال آینده نخواهد داشت.

گفته می شود سرمربی تیم سینا صنعت پیش از رقابتهای جام باشگاه های جهان با بسیاری از فرنگی کاران ملی پوش و عنوان دار کشورمان برای حضور در این تیم مذاکره کرده که همگی بنا به دلایل نامشخصی از قبول این پیشنهاد سر باز زده اند. بویری در تازه ترین اظهارات خود به طور غیر مستقیم از مذاکرات پشت پرده ای سخن گفت که با فرنگی کاران مدنظر آنان صورت گرفته و آنان را از حضور در تیم سینا صنعت منع و پشیمان کرده است.