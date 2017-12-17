شناسایی سریع باکتری ها با میکروسکوپ هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، شناسایی آنی باکتری های یادشده از آنجا اهمیت دارد که آنها بسیار مرگبار هستند و تعلل در شناسایی شان فرصت درمان را از پزشکان سلب می کند. همچنین عدم شناسایی دقیق این باکتری ها هم باعث وقوع خطای پزشکی و درمان ناصحیح می شود.

سیستم خودکار هوش مصنوعی این میکروسکوپ هنوز در حال ارتقا و به روزرسانی است و انتظار می رود با تکمیل آن مشکل کمبود میکروب شناسان ماهر و کارآزموده در مراکز پزشکی که تا ۵ سال آینده تشدید نیز می شود، کمتر شود.

این اولین بار است که از یک محصول پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی عوامل بیماری زا با موفقیت استفاده شده است.

فناوری یادشده تهیه تصاویر فوق دقیق با کیفیتی بی سابقه را از جانداران بسیار کوچک و خطرناک در درون بدن انسان ممکن می کند. دانشمندان می گویند با آموزش شبکه عصبی هوش مصنوعی این میکروسکوپ ها در آینده می توان از آنها برای شناسایی باکتری های خطرناک در دیگر نقاط بدن انسان و نحوه توزیع و جابجایی آنها را بررسی کرد.

برای آموزش شبکه عصبی این میکروسکوپ از بیش از ۲۵ هزار تصویر تهیه شده از نمونه خون انسان ها استفاده شده است .