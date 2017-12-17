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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

هک رمز عبور کاربران در ویندوز ۱۰

هک رمز عبور کاربران در ویندوز ۱۰

تاویس اورماندی محقق امنیتی گوگل از شناسایی یک آسیب پذیری در سیستم مدیریت کلمات عبور ویندوز ۱۰ خبر داده که به هکرها امکان می دهد کلمات عبور کاربران را سرقت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاوریوزر، این حفره امنیتی مربوط به برنامه Keeper است که در سیستم عامل ویندوز برای مدیریت کلمات عبور مورد استفاده قرار می گیرد و بر روی دستگاه های مجهز به ویندوز ۱۰ نصب شده است.

پیش از این مشکل مشابهی در سال ۲۰۱۶ در ویندوز ۱۰ شناسایی شده بود که با عرضه یک وصله امنیتی به روزرسان برطرف شد.

افشای وجود این مشکل توسط گوگل نشان می دهد از کشف و شناسایی و اطلاع رسانی موضوع به مایکروسافت بیش از ۹۰ روز می گذرد. گوگل در صورت شناسایی مشکلات امنیتی تولیدات شرکت های رقیب موضوع را به اطلاع آنها می رساند و در صورتی که ظرف ۹۰ روز برای حل آسیب پذیری امنیتی اقدام نشود، آن را به طور علنی افشا می کند.

شرکت تولیدکننده برنامه Keeper که آن را برای نصب در اختیار مایکروسافت گذاشته روز گذشته وصله ای برای برطرف کردن این آسیب پذیری عرضه کرده است.

کد مطلب 4174192

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