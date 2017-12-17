به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاحی قاسمی در سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر کرج با بیان اینکه به طور قطع توسعه سیستم حمل و نقل عمومی در کلان‌شهر کرج الزامی است، اظهار کرد: توسعه حمل و نقل انسان محور اعم از احداث پیاده راه ها و مسیرهای تردد دوچرخه در راستای بهبود ترافیک‌شهری حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه درصدد اجرایی شدن توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند هستیم، افزود: نصب دوربین های کنترل سرعت در سطح معابر درون شهری کرج طی دو ماه آتی به سرانجام می رسد از طرفی عارضه سنجی ترافیک در حوزه شهری باید در اولویت شهرداری قرار گیرد تا از افزایش مشکلات ترافیک شهر بکاهد.

در ادامه جلسه لایحه دو فوریتی مساعدت ۵۰۰ میلیون ریالی شهرداری کرج به هیئت جانبازان و معلولان استان البرز به صورت مازاد برای۵۰۰ ورزشکار حرفه ای در رده های ملی و بین المللی مطرح شد تا در متمم سال جاری پادار گردد که به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر کرج رسید.

درصدد هستیم کرج را به مقصد گردشگری یک الی سه روزه مسافران عبوری از محورهای مواصلاتی استان البرز تبدیل کنیم

حسین محمدی رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه لوایحی نظیر مساعدت به هیئت های ورزشی و معلولان باید در بودجه سال ۹۷ پیش بینی شود، اعلام کرد: تا حد امکان این لوایح در دقایق پایانی به شورا ارائه نشود.

احد رسولی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و عضو شورای اسلامی شهر کرج با اعلام اینکه کرج شهری گذری است، افزود: درصدد هستیم کرج را به مقصد گردشگری یک الی سه روزه مسافران عبوری از محورهای مواصلاتی استان البرز تبدیل کنیم.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: بر اساس رویکردهای مذکور در حوزه چشم انداز تعیین شده شهر باید بر مبنای مطالعات انجام شده و پیش بینی کاربری های گردشگری به این بخش دقت بیشتری صورت گیرد.

تغییر نام کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر کرج و اضافه کردن کلمه گردشگری به این کمیسیون به تصویب نرسید

وی با تاکید بر اینکه بر اساس پروژه های مطالعاتی در این حوزه، بخش عمده ای از پهنه های کرج در قالب پهنه های توریستی، تفریحی و گردشگری تعریف شده است، اعلام کرد: پروژه های گردشگری و تفرجگاهی متعددی در اطراف شهر کرج تعریف شده که پروژه گردشگری و تفریحی اراضی شمالی شهر کرج، اراضی چمن، طرح پیاده راه از دانشگاه خوارزمی تا استانداری و ساماندهی تپه مراد آب از جمله این موارد است.

رسولی همچنین با اشاره به اینکه این پهنه ها نیاز به ساماندهی دارد که باید طی سال آتی به مرحله مطالعات اقتصادی و جامع برسد، ادامه داد: بدون شک تنها با انجام امورات یاد شده می توان سرمایه گذاری در این بخش را ساماندهی کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه تغییر نام کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر کرج و اضافه کردن کلمه گردشگری به این کمیسیون مطرح شد که به تصویب اعضای شورای شهر نرسید.