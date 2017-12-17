منافع اقتصادی و تجاری موجب توسعه آزمون شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوانه حکیم زاده افزود: آنچه که ما در سند تحول بنیادین به دنبالش هستیم، در بستر شرایطی که اکنون وجود دارد کاملا رنگ می‌بازد و متاسفانه در بین خانواده‌ها نیز این موضوع و توسعه آزمون محوری از سوی برخی که منافع اقتصادی و تجاری دارند توسعه یافته است.

وی با اظهار امیدواری از سخن رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مبنی بر خاتمه دادن به پادشاهی کتاب‌های درسی، تصریح کرد: این دیدگاهی بسیار خوب و اساسی است و همه باید در مسیر تحقق چنین نگاهی همدیگر را یاری کنیم تا اهداف بزرگی که برای امر ساماندهی مواد و رسانه‌های آموزشی مورد نظر است، زودتر و بهتر اتفاق بیفتند.

حکیم زاده متذکر شد: من نقد جدی به مشارکت بخش خصوصی در زمینه نشر مواد آموزشی و کمک آموزشی دارم، به خاطر آنکه آنها نیز محوریت کارشان را موضوع ارزشیابی و آزمون‌ها قرار داده‌اند، یعنی کمتر به سراغ آن می‌روند که فرصت‌های متنوع یادگیری را که تؤام با لذتبخش کردن یادگیری و ایجاد فرصت‌یابی برای بروز خلاقیت به ویژه برای کودکان است، فراهم سازند.

وی با اشاره به اینکه کتاب درسی فقط یکی از منابع یادگیری است، افزود: در دوره ابتدایی، منابع یادگیری می‌توانند همه فضاهای پیرامونی بچه‌ها باشد. جامعه، خودش یک منبع یادگیری است. موزه‌ها، طبیعت، دشت‌ها، کوه‌ها، و همه این‌ها می‌توانند بهترین منابع یادگیری باشند و استفاده از فناوری‌های جدید هم این امکان را فراهم کرده است که ما بتوانیم در همه این زمینه‌ها فضاهای تعاملی ایجاد کنیم و متن مکتوب به عنوان منبع اصلی اصولاً جایگاهی در رویکردهای نوین ندارد.

حکیم زاده در مورد جایگاه منابع کمک آموزشی در دوره ابتدایی گفت: دوره انتزاعی نیست و بچه‌های ما باید با دست ورزی و سروکار داشتن با دنیای طبیعی مفاهیم علمی را یاد بگیرند. این دوره دوره‌ای است که باید مهارت‌های اصلی ورود به زندگی را در کنار هم یاد بگیرند. به نظر من در کنارهم بودن، باهم زیستن، با هم تعامل کردن، و این موارد را به خواندن مطالب کتاب‌های درسی تقلیل دادن، جریان فروکاهنده‌ای است که می‌تواند آسیب‌های خیلی جدی را به بچه‌های ما وارد کند.

وی بیان کرد: تلاش‌های بسیار خوبی با حمایت وزیر و دیگر مسئولان وزارتخانه تاکنون انجام شده تا مواد و منابع آموزشی و کمک آموزشی سامان‌دهی بشود و جریان تعلیم و تربیت از آزمون محور بودن نجات یابد.