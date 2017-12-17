به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی آغاز به کار کرد.

در این جلسه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حضور یافته است.

مسعود خوانساری در این جلسه در خصوص رضا نیازمند، موسس سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) نیازمند معتقد بود که اگر به بخش خصوصی بها داده شود، می تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. این در حالی است که وی مکرر به کارمندان خود تذکر می داد که باید خدمات خود را به موقع به بخش خصوصی ارایه دهند و معطلی در این رابطه وجود نداشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: استاد نیازمند توصیه داشت که بخش خصوصی را تقویت کنید؛ این در حالی است که قبل از انقلاب، فشار بازار بر روی تصمیم گیری دولت بسیار موثر بود، اما اگر قرار است که مطالبه گری را افزایش داده و جایگاه بخش خصوصی را بهبود بخشید، باید انسجام را در بخش خصوصی بیشتر کرد.