نظارت و بسترسازی برای تأمین غذای سالم از الزامات قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ، محمود حجتی در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه ارگانیک در بوستان گفتگو، این قبیل فعالیت ها در کشور را حرکتی نوپا عنوان کرد و افزود:این فعالیت ها توسط بخش های مردمی اعم از تعاونی ها، انجمن های صنفی، شرکت ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی با جدیت و پشتکار دنبال می شود.

وزیر جهاد کشاورزی، وظیفه اصلی دولت را حمایت راهبردی و فراهم آوردن شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه این فعالیت ها اعلام و تصریح کرد:نظارت و بسترسازی در جهت تأمین غذای سالم جامعه از الزامات قانونی است و در این ارتباط اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد.

وی با اشاره به این که قاطبه مردم ما علاقه مند به مصرف مواد غذایی ارگانیک و طبیعی هستند، اظهارداشت: یکی از مهمترین اقدامات ما برنامه ریزی برای نهادینه سازی روند تولید و عرضه محصولات سالم به منظور افزایش ضریب اعتماد عمومی است.

حجتی گفت:باید از بانیان این حرکت سودمند تشکر و تقدیر کرد چراکه تولیدکنندگان و شاغلین این بخش توانسته اند از این طریق حاصل فعالیت های خود را به مردم علاقه مند معرفی کرده و با کوتاه شدن فاصله میان تولید و عرضه، باعث شده اند تا امکان حمایت واقعی از تولیدکننده و مصرف کننده رقم بخورد.