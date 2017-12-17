  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

مصوبه کارگروه مطالعات زنان؛

رشته «فلسفه و جنسیت» در مقطع ارشد راه اندازی می شود

رشته «فلسفه و جنسیت» در مقطع ارشد راه اندازی می شود

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی از نهایی شدن دو رشته «حقوق خانواده» در مقطع دکتری و «فلسفه و جنسیت» در مقطع کارشناسی ارشد در این کارگره خبر داد.

محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری رشته مطالعات زنان گفت: رشته «حقوق خانواده» در مقطع دکتری در کارگروه به اتمام رسیده و آماده ارائه در صحن شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی برای بررسی و تصویب است.

وی ادامه داد: همچنین رشته «فلسفه و جنسیت» در مقطع کارشناسی ارشد در کارگروه به اتمام رسیده و آماده ارائه به صحن شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی برای بررسی و تصویب است.

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی یادآورشد: بازنگری رشته مطالعات خانواده در مقطع کارشناسی نیز آغاز شده است.

کد مطلب 4174211
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها