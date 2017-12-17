رشته «فلسفه و جنسیت» در مقطع ارشد راه اندازی می شود

محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری رشته مطالعات زنان گفت: رشته «حقوق خانواده» در مقطع دکتری در کارگروه به اتمام رسیده و آماده ارائه در صحن شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی برای بررسی و تصویب است.

وی ادامه داد: همچنین رشته «فلسفه و جنسیت» در مقطع کارشناسی ارشد در کارگروه به اتمام رسیده و آماده ارائه به صحن شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی برای بررسی و تصویب است.

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی یادآورشد: بازنگری رشته مطالعات خانواده در مقطع کارشناسی نیز آغاز شده است.