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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

پیشگیری از برخورد و درگیری با دستفروشان

پیشگیری از برخورد و درگیری با دستفروشان

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از شهردار تهران خواست تا از تکرار حوادث اینچنینی پیشگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به موضوعِ «برخورد مأموران شهرداری تهران با دستفروشان سطح شهر» گفت:فردا بیست و هفتم آذر ماه، روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری است. موضوعی که نباید آن را لزوماً در مقیاس بین المللی دید، بلکه این امر می تواند ابعاد محلی نیز داشته باشد. 

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر، فیلم منتشر شده از ضرب و جرح یک دستفروش توسط مأموران شهرداری تهران، موجب تأثر خاطر شهروندان فهیم تهرانی شده است.

حق شناس افزود: بی تردید مسئله‌ دستفروشی در شهر تهران امروز به موضوعی با دو وجهِ متباین تبدیل شده است. از یکسو و با لحاظِ نگاهِ اقتصاد کلان، بخشی از اقتصاد غیر رسمی کشور در این حوزه صورت می گیرد و سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه می کند، از سوی دیگر و با نگاه اقتصاد خرد، معیشت طیف گسترده ای از اقشار جامعه به این فعالیت گره خورده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت: مدیریت امر در چنین شرایطی، کاری به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از سایر امورِ معمول است که شهرداری تهران نیز به عنوان مسئول نظم و ساماندهی فعالیت در فضاهای عمومی شهر، در این ساماندهیِ پیچیده و دشوار ذی مدخل است.

وی ادامه داد :در این راستا، شهربانان و مأموران رفع سد معبر وظیفه ای خطیر را عهده دارند و آینه‌ تمام نمایِ تعامل، رواداری و صبر مدیریت شهری در مواجهه با مسائل شهر هستند.

حق شناس با تشکر از زحمات تمامی شهربانان شهرداری تهران، به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از عموم شهروندان تهرانی و به ویژه اتباع افغان به دلیل اتفاق ناگواری که در این خصوص رخ داده، عذرخواهی کرده و با تشکر از شهرداری تهران در برخورد شایسته با مأموران خاطی، گفت: از شهردار تهران می خواهم تا با برنامه ریزی برای آموزش روش های گفتگوی سازنده، تعامل موثر و رواداری با دستفروشان، چهره‌ مهربان و صبوری از مدیریت شهری تهران را در اذهان عمومی ایجاد کرده و از تکرار حوادث اینچنینی پیشگیری کنند.

کد مطلب 4174212
نورا حسینی

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