پیشگیری از برخورد و درگیری با دستفروشان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به موضوعِ «برخورد مأموران شهرداری تهران با دستفروشان سطح شهر» گفت:فردا بیست و هفتم آذر ماه، روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری است. موضوعی که نباید آن را لزوماً در مقیاس بین المللی دید، بلکه این امر می تواند ابعاد محلی نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر، فیلم منتشر شده از ضرب و جرح یک دستفروش توسط مأموران شهرداری تهران، موجب تأثر خاطر شهروندان فهیم تهرانی شده است.

حق شناس افزود: بی تردید مسئله‌ دستفروشی در شهر تهران امروز به موضوعی با دو وجهِ متباین تبدیل شده است. از یکسو و با لحاظِ نگاهِ اقتصاد کلان، بخشی از اقتصاد غیر رسمی کشور در این حوزه صورت می گیرد و سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه می کند، از سوی دیگر و با نگاه اقتصاد خرد، معیشت طیف گسترده ای از اقشار جامعه به این فعالیت گره خورده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت: مدیریت امر در چنین شرایطی، کاری به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از سایر امورِ معمول است که شهرداری تهران نیز به عنوان مسئول نظم و ساماندهی فعالیت در فضاهای عمومی شهر، در این ساماندهیِ پیچیده و دشوار ذی مدخل است.

وی ادامه داد :در این راستا، شهربانان و مأموران رفع سد معبر وظیفه ای خطیر را عهده دارند و آینه‌ تمام نمایِ تعامل، رواداری و صبر مدیریت شهری در مواجهه با مسائل شهر هستند.

حق شناس با تشکر از زحمات تمامی شهربانان شهرداری تهران، به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از عموم شهروندان تهرانی و به ویژه اتباع افغان به دلیل اتفاق ناگواری که در این خصوص رخ داده، عذرخواهی کرده و با تشکر از شهرداری تهران در برخورد شایسته با مأموران خاطی، گفت: از شهردار تهران می خواهم تا با برنامه ریزی برای آموزش روش های گفتگوی سازنده، تعامل موثر و رواداری با دستفروشان، چهره‌ مهربان و صبوری از مدیریت شهری تهران را در اذهان عمومی ایجاد کرده و از تکرار حوادث اینچنینی پیشگیری کنند.