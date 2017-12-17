صفدر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولید سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندم در استان خبر داد و گفت: میزان تولیدات سالانه استان طی سال های اخیر حدود این میزان بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه افزود: میزان تولیدات سالانه در ۴۴ مرکز ذخیره سازی موجود در استان با آخرین تکنولوژی های روز جهان ذخیره می شود.

وی ظرفیت سیلوهای بخش خصوصی را ۸۸۰ هزار تن و ظرفیت بخش دولتی را ۳۲۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: روزانه ۲۵۰۰ تن گندم در استان به سایر استان ها صادر می کنیم.

رحیمی در خصوص کیفیت نان نیز گفت: گلوتن یکی از فاکتورهای کیفیت گندم و آرد است و هم اکنون آرد خوبی از نظر میزان گلوتن در استان داریم و نسبت به سنوات قبل بسیار بهتر شده است.

وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی هم اکنون در پی تولید آرد مناسب با گلوتن بالا است. میزان گلوتن مناطق کوهستانی به دلیل وضعیت خاک نسبت به مناطق دشتی پایین تر است اما در مجموع از گلوتن و کیفیت مناسبی برخوردار است و نیاز نان به گلوتن را برآورده می کند.

این مسئول در خصوص استفاده از افزودنی های غیرمجاز در نان گفت: اضافه کردن جوش شیرین به نان ممنوع است. بلانکیت نیز ماده ای است که در صنعت رنگرزی به کار می رود و نباید به هیچ عنوان در تهیه نان به کار رود.

تولید ۷۰ هزار قرص نان برای زلزله زدگان

وی تاکید کرد: اعضای نظارتی استان مستمرا و روزانه خبازی های سطح استان را کنترل می کنند که تحت هیچ عنوان و ندانسته از افزودنی های غیرمجاز و این ماده سرطان زا یعنی بلانکیت استفاده نکنند.

رحیمی خاطرنشان کرد: افزودن اینگونه مواد به نان زمان نگهداری آن را کوتاه می کند و اثر سو نیز دارد.

وی تاکید و یادآوری کرد: در صورت وجود این موارد در نان ه خبازی، سهمیه آردی و نانی این خبازی ها قطع و حتی آنها را پلمپ خواهیم کرد. با هماهنگی شرکت گاز حتی گاز آنها را نیز قطع می کنیم.

وی اشاره ای نیز به پخت نان برای زلزله زدگان استان داشت و تصریح کرد: در همان ساعت اولیه زلزله ما وارد عمل شدیم و ۳۶ واحد از خبازی های شهرستان کرمانشاه آماده باش دادیم و شبانه ۷۰ هزار قرص نان را پخت کردند و حدود ساعت ۱۰ و ۱۱ آنها را به سرپلذهاب بردیم و نان های تولیدی در دسترس مردم قرار گرفت.