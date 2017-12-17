هزینه ۲۲ میلیون دلاری آمریکا برای تحقیق در خصوص بشقاب پرنده ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بعد از آنکه وزارت دفاع آمریکا وجود بشقاب پرنده ها را تائید کرد مبلغ ۲۲ میلیارد دلار برای تحقیق در این خصوص هزینه کرده است.

وزارت دفاع آمریکا این هزینه را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ انجام داده است. این عملیات محرمانه در سال ۲۰۰۷ آغاز شده و تعداد بسیار اندکی از مقامات آمریکایی از آن باخبر بوده‌اند.

هری رید، سناتور بازنشسته دموکرات که تا همین سال گذشته رهبری دموکرات‌ها در کنگره آمریکا را بر عهده داشت بانی اصلی شکل‌گیری این عملیات بوده است.

هری رید به رسانه‌ها گفته است: از این که مسبب اجرای چنین عملیاتی شدم شرمسار و خجل نیستم. ما کاری را انجام دادیم که هیچ کس پیش از ما سراغش نرفته بود.

روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید در میان اسناد مربوط به این عملیات محرمانه گزارش‌هایی از ثبت مشاهدات مربوط به اشیای عجیب و غریب که با سرعت در آسمان حرکت می‌کردند وجود دارد.

با وجود این دانشمندان درباره وجود اشیایی تحت عنوان بشقاب پرنده تردید دارند و می‌گویند صرف مشاهده چنین چیزهایی نمی‌تواند سندی برای اثبات وجود موجودات فضایی و زندگی در خارج از کره زمین تلقی شود.

آن طور که گزارش شده این عملیات تا زمان متوقف شدن بودجه آن در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۲ میلیون دلار برای وزارت دفاع آمریکا هزینه بر جای گذاشته بوده و علت توقف آن هم جلوگیری از اتلاف بودجه بوده است.

علیرغم توقف این عملیات در سال ۲۰۱۲ وزارت دفاع هنوز درباره این پدیده و اشیاء مشکوک به طور روزانه تحقیق می‌کند.

همزمان یکی از کارمندان سابق کنگره آمریکا گفته این عملیات همچنان می‌توانسته است با هدف تحقیق و شناسایی پیشرفت‌های تکنولوژیکی رقبای آمریکا صورت گرفته باشد.

شناسایی فناوری‌های محرمانه‌ای که ممکن است چین و روسیه به آن دست یافته باشند و از چشم نهادهای جاسوسی آمریکا پنهان مانده باشد.

مدارک مربوط به این عملیات از میان میلیون‌ها سند طبقه‌بندی شده سازمان سیا استخراج شده که چند ماه پیش از حالت محرمانه خارج و در اختیار عموم قرار گرفت.