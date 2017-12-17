تحرک و پویایی خوبی در تئاتر بناب اتفاق افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم لایقی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه هیجدهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب با بیان اینکه تنها اراده و همت برای برگزاری چنین جشنواره هایی کافی نیست؛ گفت: شور و علاقه لازمه برگزاری این جشنواره است و خوشبختانه شاهد تحرک و پویایی خوبی در حوزه تئاتر بناب هستیم.

وی سپس با تأکید بر اینکه تأثیرات شگرف هنر تئاتر در سایر هنرها وجود ندارد؛ اذعان کرد: هنر تئاتر در مقایسه با سایر هنرها عین ورزش دو و میدانی در بین سایر رشته های ورزشی است.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه نمی توان مشکلات جامعه را بدون هنر حل کرد، از گروه های هنری خواست در مضامین تئاترهای خود به مضامین و موضوعات قرآنی نیز اهتمام ویژه داشته باشند.

لایقی در پایان با انتقاد از عدم تحقق موضوع پژوهش در کشور از هنرمندان تئاتر در بناب خواست در جشنواره نوزدهم یکی از محورهای نمایش های خود را به موضوع پژوهش اختصاص دهند و با نگاه نقادانه به این موضوع ورود کنند.

گفتنی است، هیجدهمن جشنواره تئاتر شهرستان بناب پس از رقابت گروه های شرکت کننده درآن با معرفی برترین های این جشنواره در مراسم اختتامیه آن شامگاه دیروز به کار خود پایان داد.