جهیزیه ۶۱۶ مددجوی کمیته امداد استان بوشهر تامین شد

احمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ازدواج را از سنت‌های حسنه و مقدس در جامعه اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: ازدواج امر بسیار مقدسی است که در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و بزرگان دین و شخص نبی مکرم اسلام تاکیدات فراوانی بر ازدواج کردن جوانان داشته اند.

وی تصریح کرد: مهمترین راه مقابله با بی‌بند و باری‌های اخلاقی در جامعه، نهادینه شدن فرهنگ ازدواج است که باید نسبت به گسترش آن اهتمام ویژه داشته باشیم.

لطفی بیان داشت: باید به سمت ازدواج آسان و کم هزینه برویم و از تجمل‌گرایی و ریخت و پاش‌های بی مورد در مراسم‌ها خودداری کنیم و سطح توقعات خود را پائین بیاوریم تا زمینه ازدواج فراهم شود.

آموزش ۲۰۰۰ جوان در آستانه ازدواج

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر به اقدامات این نهاد برای کمک به جوانان در آستانه ازدواج تحت پوشش اشاره کرد و ابراز داشت: مجموعه کمیته امداد استان بوشهر برای فراهم شدن زمینه ازدواج جوانان در آستانه ازدواج تلاش هایی داشته و از همه ظرفیت ها برای تحقق امر مقدس ازدواج استفاده کرده است.

وی اظهار داشت: آموزش حدود دو هزار جوان در آستانه ازدواج در سطح استان برای تشکیل خانواده، از جمله اقدامات کمیته امداد برای ترویج فرهنگ ازدواج سالم و پایدار بوده است.

لطفی بیان داشت: آموزش هزار و ۲۲۲ نفر از زنان مطلقه و فوت سرپرست زیر ۵۰ سال، آموزش ۱۳۱ نفر از زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد دائم و برگشت به زندگی و آموزش ۸۵۳ نفر از فرزندان خانواده‌های تحت پوشش از دیگر اقدامات کمیته امداد برای ترویج ازدواج بوده است.

مشارکت مردم در تامین جهیزیه و مسکن

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از تامین جهیزیه برای ۶۱۶ نفر از جوانان تحت پوشش کمیته امداد در ۸ ماهه نخست سالجاری خبر داد و افزود: این جهیزیه ها با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تهیه و به جوانان عزیز تحت پوشش کمیته امداد استان اهدا شده است.

وی بر مشارکت مردم در تامین جهیزیه و مسکن برای مددجویان تاکید کرده و اظهار داشت: مشارکت مردم در طرح های مختلف کمیته امداد نتیجه بخش بوده و امیدوارم در بحث جهیزیه نیز شاهد حضور پررنگ مردم نیکوکار و با فرهنگ استان باشیم.