خبرگزاری مهر - گروه استانها: با تعجب صحبت میکند. خودش هم باورش نمیشود، طوری قطعات پازل به همه ریخته ذهنش را کنار هم میچیند که نه تنها کسی متوجه محتوایش نمیشود، بلکه خودش نیز بیشتر به هم میریزد. بارها اسمش را از اخبار سلامتی، گفتگوی زنان سن بالاتر، برنامههای تلویزیونی و رادیویی شنیده و نامش را در بروشورهای بیمارستانی دیده بود.
اما هیچ وقت گمان نمیکرد روزی خودش دچارش شود. حالا چه میشود؟ آیا قرار است همچون یادگاری از سختترین و در عین حال شیرینترین روزهای زندگیاش باقی بماند یا نه؟ آگر بماند چه میشود؟ فرزندش چطور؟ بلایی بر سر اون نمیآید؟ آگر همه چیز خوب پیش برود ممکن است اثری از این خطر باقی نماند؟ ممکن است همه چیز همانطور که خودش بی سر و صدا آمد، بی سر و صدا هم برود؟
اینها همه سؤالاتی است که ذهن آشفته یک مادر باردار مبتلا به دیابت بارداری دائماً از خودش میپرسد. مادری که به گفته خودش و خانوادهاش در دوره پیش از بارداری قند خونش بسیار پایین بود و حتی گاهی دچار افت قند میشد و همه باید برایش آب قند و عسل و آب نبات و ... میآوردند، اما حالا از پزشک معالجش میشوند که به دیابت با پسوند بارداری دچار است.
دیابت بارداری به شرایطی گفته میشود که افزایش قند خون برای اولین بار، در طی دوران بارداری دیده شود. دیابت بارداری، تقریباً در ۴ درصد از بارداریها بروز میکند. با توجه به عوارضی که دیابت برای جنین و مادر باردار میتواند داشته باشد، پیشگیری و کنترل دیابت در طی دوران بارداری ضروری است.
رژیم مناسب برای دیابت بارداری نیز شامل مصرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذاهای چرب، پر نمک یا حاوی شکر است
رژیم غذایی صحیح در دوران بارداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که رشد و سلامت نوزاد در گرو سلامت و تغذیه صحیح مادر است. یک رژیم غذایی مناسب برای دیابت بارداری تقریباً مشابه رژیمهای مناسب برای دیگر دیابتها (دیابت نوع ۱ یا ۲) میباشد؛ به عبارت دیگر یک رژیم مناسب برای دیابت بارداری نیز شامل مصرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذاهای چرب، پر نمک یا حاوی شکر است.
رژیم غذایی مناسب برای دیابت بارداری شامل مصرف طیف متنوعی از غذاهای سالم است. این رژیم حاوی مقادیر مکفی از تمام گروههای غذایی (اعم از: غلات، سبزیجات، میوهها، لبنیات، پروتئین و چربیهای سالم) میباشد.
از هر ۷ تولد، یک نوزاد تحت تأثیر دیابت بارداری است
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است تا پایان سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۱۵ میلیون نفر از افراد ۲۰ تا ۷۹ ساله دنیا مبتلا به دیابت بودند و این تعداد تا سال ۲۰۴۰ از مرز ۶۴۰ میلیون نفر خواهد گذشت.
علی اکبر حق ویسی اضافه کرد: تعداد مبتلایان به دیابت در همه کشورهای جهان در حال افزایش است، بیش از نیم میلیون کودک و نوجوان کمتر از ۱۴ سال در جهان مبتلا به دیابت نوع یک هستند و سالانه ۵ میلیون نفر به دلیل این بیماری جهان خود را از دست میدهند.
به گفته وی، بر اساس مطالعات مختلف در حال حاضر حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر در کشورمان مبتلا به دیابت هستند و نیمی از آنها از بیماری خود بیاطلاع هستند، اگر چه سازمان جهانی بهداشت پیشبینی کرده تا سال ۲۰۳۵ تعداد مبتلایان به دیابت در ایران ۶.۵ میلیون نفر افزایش یابد، اما با توجه به تغییر برآوردهای سالهای اخیر این سازمان، انتظار میرود تعداد بیماران در کشورمان تا دو دهه دیگر بیشتر از رقم فوق باشد.
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: با توجه به اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که سیر صعودی شیوع دیابت را تا سال ۱۴۰۴ متوقف کند.
آموزش بهترین پیشگیری برای دیابت بارداری
حق ویسی تأکید کرد: بر اساس نتایج آخرین بررسیهای کشوری شیوع دیابت بر اساس جنسیت، زنان ۱۰.۵ درصد و مردان حدود ۹.۵ درصد از مبتلایان را شامل میشوند، بالای ۹۰ درصد از زنان و مردان کشورمان فعالیت بدنی مناسب ندارند، قریب به ۱۲ گرم نمک در طول یک روز مصرف میکنند و میزان مصرف قند و شکر که باید ۴۰ گرم باشد، ۶۶ گرم است.
وی در خصوص وضعیت زنان جامعه ما و دیابت که در بسیاری موارد به دیابت بارداری ختم میشود، گفت: از هر ۷ تولد، یک نوزاد تحت تأثیر دیابت بارداری است و نیمی از زنان مبتلا به دیابت بارداری، طی ۵ تا ۱۰ سال پس از زایمان، به بیماری دیابت نوع ۲ مبتلا خواهند شد.
نیمی از زنان مبتلا به دیابت بارداری، طی ۵ تا ۱۰ سال پس از زایمان، به بیماری دیابت نوع ۲ مبتلا خواهند شد
حق ویسی افزود: برای پیشگیری از دیابت در زنان، قبل و بعد از بارداری و همچنین اوایل کودکی باید به خانواده آموزش و خدمات بهداشتی ارائه گردد، زنان و دختران از عناصر کلیدی در ترویج سبک زندگی سالم و بهبود سلامت نسلهای آینده به شمار میآیند.
وی با بیان اینکه فعالیت بدنی و بهبود تغذیه از عوامل در اصلاح سبک زندگی سالم محسوب میشوند که از این طریق ۷۰% از موارد ابتلا به دیابت را میتوان پیشگیری نمود، ادامه داد: با توجه به موارد یادشده به ویژه در مورد عدم تحرک مناسب و منظم، مصرف زیاد نمک، شکر و روغن و عدم دریافت کافی سبزیها، میوهها، حبوبات و غلات کامل لازم است تا سبک زندگی در عرصه تغذیه اصلاح شود.
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