عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه سد شهید بروجردی سال‌هاست که در حالت فریز است و متوقف‌ شده و اعتبار آن در طول سالیان پی‌درپی ۱۰۰ هزار تومان بوده است و این به این معناست که این پروژه از دستور کار خارج‌ شده بود.

وی ادامه داد: این موضوع به‌شدت پیگیری شد و استاندار لرستان از بدو ورود به استان به جد این پروژه را دنبال کرد و در نهایت بنده به‌ منظور اینکه از رفع مشکل سد شهید بروجردی مطمئن شوم در سازمان برنامه‌ و بودجه حضور پیدا کردم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه‌ای که در سازمان برنامه‌ و بودجه داشتیم متوجه شدیم که بالاخره پس از چند سال که اعتبار سد شهید بروجردی ۱۰۰ هزار تومان بود و عملاً از دستور خارج شده بود به ۲۰ میلیارد ریال رسیده و این سد ردیف بودجه گرفته است.

گودرزی اظهار داشت: البته در همان جلسه با صحبت‌هایی که شد و بررسی مجدد اهمیت سد شهید بروجردی بر زندگی مردم شهرستان بروجرد مقرر شد که اعتبار این سد در دفترچه بودجه ۹۷ از ۲۰ میلیارد ریال به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یابد اما متأسفانه مشاهده شد که در دفترچه بودجه اعتبار این سد همان ۲۰ میلیارد ریال بود.

وی ادامه داد: پس از مشاهده اعتبار سد شهید بروجردی در دفترچه بودجه و عدم افزایش اعتبار این سد در دفترچه بودجه پیرو قول‌های داده‌ شده مجدد با مدیرعامل آب کشور و مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان جلسه‌ای برگزار شد و با سازمان برنامه بودجه نیز ارتباط تلفنی برقرار شد و قول داده شد که اعتبار این پروژه از ۲۰ میلیارد ریال اصلاح شود و به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یابد.