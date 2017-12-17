تاکید کمیته ملی المپیک بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، روابط عمومی کمیته ملی المپیک در پاسخ به انتشار برخی مطالب و عنوان برخی ابهامات در خصوص مجمع عمومی و انتخاباتی پیش رو اعلام کرد که با هماهنگی های صورت گرفته و استعلامات اخذ شده داخلی و خارجی، چهل و پنجمین دوره مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۵ دی ماه سالجاری و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار خواهد شد.

در این زمینه استعلام اخذ شده از آقای امیدوار رضایی، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام می دارد که برگزاری انتخابات کمیته با اساسنامه قبلی( اساسنامه مصوب و جاری) بلامانع بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

در همین خصوص کمیته بین المللی المپیک IOC نیز با هماهنگی های بعمل آمده از سوی کمیته ملی المپیک و اشراف بر وضعیت اساسنامه جدید که هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است، بر برپایی انتخابات پیش رو با اساسنامه جاری، تایید و تاکید داشته و در این زمینه هم هیچ مشکلی بر سر راه برگزاری انتخابات نیست.

همچنین موضوع بعدی که به نوعی در برخی اخبار از آن بعنوان ابهام یاد شده بحث حضور نماینده پارالمپیک در مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک است که در این خصوص نیز به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری انتخابات با اساسنامه فعلی و جاری؛ کمیته ملی پارالمپیک عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک می باشد و دعوتنامه مجمع انتخاباتی پیش رو برای نماینده این کمیته ارسال شده است. بدین ترتیب در این زمینه هم ابهامی وجود نداشته و هیچ مشکلی در برپایی انتخابات کمیته ملی المپیک وجود نخواهد داشت.