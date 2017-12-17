متخلف تخریب و تجاوز به اراضی تالابی در صومعه سرا به حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، حمزه عشوری اظهار کرد: متخلف تخریب و تجاوز به اراضی تالابی در شهرستان به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی با بیان اینکه محیط زیست با تخریب گران اراضی ملی و تالابی به شدت برخورد می کند، افزود: با شکایت اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا متخلف تخریب و تجاوز به اراضی ملی و حریم تالاب به مساحت هزار متر مربع به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس حفاظت ازمحیط زیست صومعه سرا همچنین با اشاره به اینکه با توجه به ممنوع بودن شکار با متخلفان برخورد قاطع می کند، گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در چند روز گذشته یک قبضه اسلحه دو لول به همراه چهار قطعه پرنده خوتکا را در روستای صوفیانده کشف و ضبط کردند.