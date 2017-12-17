  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا :

متخلف تخریب و تجاوز به اراضی تالابی در صومعه سرا به حبس محکوم شد

متخلف تخریب و تجاوز به اراضی تالابی در صومعه سرا به حبس محکوم شد

صومعه سرا-رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا از محکومیت متخلف تخریب و تجاوز به اراضی تالابی به شش ماه حبس تعزیری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، حمزه عشوری اظهار کرد: متخلف تخریب و تجاوز به اراضی تالابی در شهرستان به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی با بیان اینکه محیط زیست با تخریب گران اراضی ملی و تالابی به شدت برخورد می کند، افزود: با شکایت  اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا متخلف تخریب و تجاوز به اراضی ملی و حریم  تالاب به مساحت هزار متر مربع به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس حفاظت ازمحیط زیست صومعه سرا همچنین با اشاره به اینکه با توجه به ممنوع بودن شکار با متخلفان برخورد قاطع می کند،   گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در چند روز گذشته یک قبضه اسلحه دو لول به همراه چهار قطعه پرنده خوتکا را در روستای صوفیانده کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 4174237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها