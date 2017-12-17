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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان:

فتنه ۸۸ جریانی عبرت آموز برای مقابله با سایر فتنه ها است

فتنه ۸۸ جریانی عبرت آموز برای مقابله با سایر فتنه ها است

رشت-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر عبرت گرفتن از فتنه سال ۸۸ توسط همگان ، گفت: فتنه ۸۸ جریانی عبرت آموز برای آموختن راه های مقابله با فتنه های پیش رو است.

حجت الاسلام مجتبی اشجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۹ دی ماه، اظهار کرد:  ۹ دی روز محکومیت فتنه‌گران و روز ظهور غیرت دینی مردم ایران در برابر نقشه‌های شوم استکبار جهانی بود.

وی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه ایران خالق حماسه بزرگ ۹ دی بودند، افزود: این روز مختص به حزب، گروه و یا جریان خاصی نبوده بلکه متعلق به مردم بصیر انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: متاسفانه غرور و خودخواهی، غرق شدن در مشتهیات نفسانی، لجاجت و یکدندگی سران فتنه، سبب طمع دشمنان برای نابودی نظام مقدس اسلامی شد.

وی با تأکید برضرورت عبرت آموزی از فتنه ۸۸، تصریح کرد: با عبرت گرفتن از این حادثه می تواند راه‌های مقابله با فتنه‌های پیش رو را آموخت.

حجت الاسلام اشجری در ادامه شعار محوری امسال روز ۹ دی ماه «حماسه ۹ دی تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی» عنوان کرد و یادآورشد: پیشتازی مردم گیلان در ۸ دی ماه ۸۸ زمینه ساز حضور گسترده‌تر مردم تهران در یوم‌الله ۹ دی بود.

برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یوم الله ۹ دی در رشت

وی با اشاره به اینکه همه ساله در آستانه بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، ستادی تحت عنوان «ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی» با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود، افزود: این ستاد به‌ منظور زمینه‌سازی فعالیت‌های فرهنگی متعدد در راستای واکاوی فتنه ۸۸ و تبیین حماسه یوم‌الله ۹ دی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه این شورا را یک نهاد عمومی غیردولتی عنوان کرد و گفت: سازماندهی و مدیریت برگزاری مراسم و مناسبت‌های عمومی و رسمی کشور به عهده این شورا است.

وی همچنین با بیان اینکه در آستانه یوم‌الله ۹ دی، مراسم خودجوش مردمی، توسط تشکل‌ها، هیئات مذهبی، پایگاه‌های مقاومت بسیج در مساجد و بقاع متبرکه استان با عنوان همان تشکل و هیات برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: تنها مرجع اعلان مراسم رسمی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است و تشکل‌های مذهبی در اطلاع‌رسانی مراسم خود با برجسته سازی نام هیات و تشکل خود اطلاع رسانی می کنند.

اشجری با اشاره به برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، تصریح کرد: این مراسم راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹دی در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت و با سخنرانی حجت الاسلام حیدر مصلحی (وزیر سابق اطلاعات) برگزار می‌ شود.

کد مطلب 4174239

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