فتنه ۸۸ جریانی عبرت آموز برای مقابله با سایر فتنه ها است

حجت الاسلام مجتبی اشجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۹ دی ماه، اظهار کرد: ۹ دی روز محکومیت فتنهگران و روز ظهور غیرت دینی مردم ایران در برابر نقشههای شوم استکبار جهانی بود.
وی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه ایران خالق حماسه بزرگ ۹ دی بودند، افزود: این روز مختص به حزب، گروه و یا جریان خاصی نبوده بلکه متعلق به مردم بصیر انقلاب اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: متاسفانه غرور و خودخواهی، غرق شدن در مشتهیات نفسانی، لجاجت و یکدندگی سران فتنه، سبب طمع دشمنان برای نابودی نظام مقدس اسلامی شد.
وی با تأکید برضرورت عبرت آموزی از فتنه ۸۸، تصریح کرد: با عبرت گرفتن از این حادثه می تواند راههای مقابله با فتنههای پیش رو را آموخت.
حجت الاسلام اشجری در ادامه شعار محوری امسال روز ۹ دی ماه «حماسه ۹ دی تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی» عنوان کرد و یادآورشد: پیشتازی مردم گیلان در ۸ دی ماه ۸۸ زمینه ساز حضور گستردهتر مردم تهران در یومالله ۹ دی بود.
برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یوم الله ۹ دی در رشت
وی با اشاره به اینکه همه ساله در آستانه بزرگداشت یومالله ۹ دی، ستادی تحت عنوان «ستاد بزرگداشت یومالله ۹ دی» با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود، افزود: این ستاد به منظور زمینهسازی فعالیتهای فرهنگی متعدد در راستای واکاوی فتنه ۸۸ و تبیین حماسه یومالله ۹ دی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه این شورا را یک نهاد عمومی غیردولتی عنوان کرد و گفت: سازماندهی و مدیریت برگزاری مراسم و مناسبتهای عمومی و رسمی کشور به عهده این شورا است.
وی همچنین با بیان اینکه در آستانه یومالله ۹ دی، مراسم خودجوش مردمی، توسط تشکلها، هیئات مذهبی، پایگاههای مقاومت بسیج در مساجد و بقاع متبرکه استان با عنوان همان تشکل و هیات برگزار میشود، خاطرنشان کرد: تنها مرجع اعلان مراسم رسمی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است و تشکلهای مذهبی در اطلاعرسانی مراسم خود با برجسته سازی نام هیات و تشکل خود اطلاع رسانی می کنند.
اشجری با اشاره به برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یومالله ۹ دی، تصریح کرد: این مراسم راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹دی در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت و با سخنرانی حجت الاسلام حیدر مصلحی (وزیر سابق اطلاعات) برگزار می شود.
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