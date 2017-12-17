به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در نشست با مدیران عامل بانکهای استان، گفت: کلیه پیگیریهای بانکها برای وصول اقساط تسهیلات در مناطق زلزله زده متوقف شود.

وی افزود: پیامکهای ارسالی از بانکها مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات در مناطق زلزله زده بخاطر این است که شماره همراه وام گیرندگان و ضامنین آنها در زمان تشکیل پرونده دریافت وام در سیستم پیامکی بانکها ثبت شده است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مردم مناطق زلزله زده به پیامک‌های ارسالی از سیستم بانکی درخصوص پرداخت اقساط تسهیلات توجه نکنند.

وی افزود: در خصوص زلزله زدگان شهرستان کرمانشاه پالایشهایی صورت خواهد گرفت. چون خود شهر کرمانشاه آسیب چندانی ندیده است. باید آسیب دیدگان واقعی مشخص شوند.

بازوند ادامه داد: هزینه استمهال تسهیلات بانکی در مناطق زلزله زده به جز شهرستان کرمانشاه، برای دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: استمهال تسهیلات بانکی در مناطق زلزله زده به ویژه در شهرستان کرمانشاه شامل وام‌های بازرگانی کلان نمی شود، مگر اینکه واقعا و بر اساس نظر کارشناسی، آسیب دیده تلقی شوند.