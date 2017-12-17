به گزارش خبرگزاری مهر، سهام هفت شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده در روز ۴ دی ماه امسال واگذار می‌شود که بر این اساس ۹۵ درصد سهام شرکت ذغال‌سنگ البرز شرقی شامل ۳۱۹ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۴۰۹.۴ ریال و ارزش کل پایه ۴۵۰ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۵ ساله، ۹۶.۰۳۸ درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران شامل ۸۷ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۴۳۹ ریال و ارزش کل پایه ۲۱۴ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۵ ساله و ۴۰ درصد سهام شرکت تولیدی منیزیم گستر اریش شامل ۲۶ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۵۳۵ ریال و ارزش کل پایه ۳۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله در این روز روی میز فروش می‌رود.

همچنین ۹۴.۹۶ درصد سهام شرکت ماشین سازی لرستان شامل ۱۲۹ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۴۰۲.۳ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله و ارزش کل پایه ۵۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال، ۴۹ درصد سهام شرکت پلی استر لرستان شامل ۱۵ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۵۱۷.۵ ریال و ارزش کل پایه ۸ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله، ۳۷.۱۷ درصد سهام شرکت گروه صنعتی ایدرو لندرا شامل ۷ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۳۱۳.۲ ریال و ارزش کل پایه ۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال به صورت نقد و ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز شامل ۲ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۰ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳۰۰ ریال و ارزش کل پایه ۴۰ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال به صورت نقد در روز چهارم دی ماه امسال از طریق مزایده واگذار خواهد شد.