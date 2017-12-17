بیکاری در کشور فوق العاده جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود نیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: میانگین نرخ بیکاری در بلندمدت در دنیا شش درصد اما در کشور ما ۱۲ درصد است.

وی گفت: نرخ مشارکت در مقایسه با ۱۰ سال گذشته بسیار بیشتر شده و در حالی که ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شده است اما با سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار روبرو هستیم.

نیلی افزود: اقتصاد به شرطی می تواند شغل ایجاد کند که توسعه پایدار داشته باشد اما رشد اقتصادی کشور با نوسان های بسیاری روبروست و این اقتصاد؛ اشتغال کمی در پی دارد.

وی با بیان اینکه فقر در کشور مربوط به یکی دو سال پیش نیست گفت: توزیع درآمد در کشور ما شرایط نامساعدی دارد.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: دهک اول جامعه که هشت میلیون نفر را شامل می شود در مقایسه با دهک دوم، سطح درآمدی بسیار پایین تری دارد و ثروتمندان جامعه نیز درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با دهک های پایین تر از خود دارند.

نیلی گفت: ثروتمندان بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می دهند که آنها را در قابل صدک رتبه بندی می کنند.

وی افزود: از سال ۸۴ بودجه خانوارها در قشرهای کم درآمد ساکن مانده است و از سال ۸۶ همگرایی بسیاری بین قشر کم درآمد و قشر متوسط جامعه در مسیر نزولی بودجه خانوار وجود دارد.

نیلی گفت: این روند تا سال ۹۳ ادامه یافته اما از سال ۹۳ چرخش به سمت بالا آغاز شده است.

وی با بیان اینکه از سال ۸۶ تا ۹۳ قشر محروم جامعه بهره ای از منابع کشور نبرده است، افزود: اینکه به سطح درآمدی سال ۸۶ برای قشر کم درآمد جامعه برسیم، زمان می برد.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور گفت: صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی به نسبت یک به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه ای است.

نیلی افزود: در اقشار میانی جامعه نابرابری کمتری در مقایسه با دو دهک اول و آخر جامعه وجود دارد. در جامعه، فقر بازتولید نمی شود اما مکانیزم هایی که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نیست.

نیلی افزود: بزرگترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر افراد بیکار فقیرترند.

وی گفت: شغل درآمد کافی ایجاد نمی کند بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: اگر نظام مالیاتی هدف خود را شناسایی کند و از ۸۰۰ هزار نفر بالای جامعه مالیات گرفته شود و در میان هشت میلیون نفر دهک پایین جامعه توزیع شود، این دهک از فقر مطلق خارج خواهد شد.

نیلی گفت: مالیات در کشور ما هیچگاه بازتوزیعی نبوده بلکه تأمین کننده بودجه است.

وی افزود: تغییر در توزیع درآمد، کار شش ماهه نیست بلکه این کار را باید آهسته آهسته انجام داد.

نیلی گفت: اصلاحات ارضی، پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد نهادهای حکومتی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه؛ کارهای اساسی برای بازتوزیع ثروت و درآمد در کشور بوده است.

وی افزود: نظام مقابله با فقر؛ نظام کارایی نبوده است و هر حمایتی که به عنوان عدالت می خواستیم انجام دهیم چون قشر فقیر جامعه را نشناخته ایم به حمایت های فراگیر تبدیل شده است.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور گفت: در نخستین گام همانطور که در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده است برای شناسایی افراد نیازمند، آنها باید بر اساس جدول درآمدی که دولت اعلام کرده است در سازمان های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی نام نویسی کنند.

نیلی افزود: اصلاح قیمت های حامل های انرژی موجب اصلاح مصرف انرژی خواهد شد.

وی گفت: در سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان بر اساس درآمد دولت از اجرای این طرح بین خانوارها تقسیم می شد اما دولت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد که موجب کسری بودجه و مسائل دیگر شد.

نیلی افزود: آینده برای تولید کنندگان از نظر اقتصادی قابل پیش بینی است اما بنگاه های اقتصادی نمی توانند بر اساس شرایط سیاسی تصمیم گیری کنند.

وی با بیان اینکه هر چه نرخ تورم بیشتر شود، عدم قطعیت در پیش بینی برای تولید کنندگان ایجاد می شود گفت: نرخ ارز حتی برای یک روز نیز قابل پیش بینی نیست اما در سال های اخیر این نرخ روند یکنواختی داشته است.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: انباشت اشتباه ها در نظام بانکی میان دارایی ها و بدهی های بانکها شکاف و مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است.

نیلی گفت: در کشور پنج برنامه توسعه نوشته شده اما هیچ کدام از آنها اجرا نشده است زیرا کسی که برنامه می نویسد کسی نیست که برنامه را اجرا می کند.

وی افزود: در بنگاهداری خصوصی نیز وفاق میان تصمیم گیران در این زمینه وجود ندارد.

نیلی گفت: نتیجه رفتار بلندمدت اقتصادی ما تورم ۲۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، ضریب جینی ۳۸ تا ۴۲ و رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی است.