کاهش معضلات اجتماعی در نمایش های تئاتر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه هیجدهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب از هنر تئاتر به عنوان یک هنر جامع نام برد و گفت: با تئاتر می توان بسیاری از مشکلات جامعه را در قالب زبان هنر بیان کرد و در راستای کاهش معضلات جامعه از هنر تئاتر استفاده کرد.

وی با اشاره به نقش و اهمیت تئاتر و هنر نمایش در انتقال مفاهیم و موضوعات اجتماعی به مردم و خانواده ها تصریح کرد: تئاتر تأثیر شگرفی در کاستن از اسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

رفیعی حمایت از جشنواره های مختلف از جمله ارتقاء و تقویت جشنواره تئاتر بناب را جزو رسالت و وظیفه اصلی مسئولان شهرستان دانست و افزود: تئاتر در بناب جزو پرمخاطب ترین جشنواره ها بوده و از هنرمندان و گروه های نمایشی شهرستان انتظار می رود برنامه ها و نمایش های خود را در راستای کاهش معضلات اجتماعی سوق دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس ضمن قدردانی از مسئولان برگزاری جشنواره تئاتر در این شهرستان، بر استفاده از مضامین و موضوعات برای کاهش آسیب های اجتماعی تأکید کرد.

گفتنی است، هیجدهمن جشنواره تئاتر شهرستان بناب پس از رقابت گروه های شرکت کننده درآن با معرفی برترین های این جشنواره در مراسم اختتامیه آن شامگاه دیروز به کار خود پایان داد.