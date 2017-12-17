لزوم داشتن نگاه علمی به بلایای طبیعی/استفاده از تجارب گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم اعلمی آل آقا امروز یکشنبه در اولین نشست علمی «زلزله مدیریت بحران دورنمای آینده» اظهار داشت: در حادثه زلزله که در استان کرمانشاه رخ داد حدود ۱۵۰نفر از دانشجویان ما خانه های پدریشان ویران شد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه این دانشگاه از همان ساعات اولیه در زمینه امداد و نجات انجام وظیفه کرد، گقت: مسئولین و دانشگاه در این حادثه بلافاصله وارد عمل شدند.

اعلمی آل آقا خاطر نشان کرد: در حادثه ها و بلایای طبیعی باید با استفاده از تجارب گذشته با یک رویکرد علمی به آن نگاه کنیم که این وظیفه اصلی دانشگاه است.

وی با بیان اینکه امروز دانشگاه باید در متن جامعه نقش آفرینی کند، یادآور شد: اگر نگاه علمی بر اعتبارات دو سه میلیاردی که قرار است در این بحث هزینه شود، نداشته باشیم بدون شک در آینده دوباره با چنین مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

این مسئول تصریح کرد: مسئولین باید بدانند اگر در کشور دانشگاهیان یک حضور منتقدانه را نداشته باشند، استفاده بهینه از امکانات را نخواهیم داشت و منابع ما پیشرفت نخواهند کرد.

اعلمی آل آقا، همچنین اذعان داشت: امروز دانشگاه رازی با تمام توان وارد عرصه شده و برای به روز کردن تحلیل ها جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه را بکار گرفته و در این زمینه هیچ قصوری نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه امروز مسئولین باید نیاز به دانشجویان را احساس کنند، یادآور شد: باید چگونه عمل کنیم که خسارات بلایای طبیعی کمتر به کشور وارد شود و دانشگاه مصمم است از چنین پروژه هایی حمایت کند.