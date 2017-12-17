لزوم توجه جدی اعضای شورا به انتخاب شهردار جدید بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن باستی صبح یکشنبه در نشست اعضای شورای شهر با استاندار بوشهر اظهار داشت: انتظار ما از شورا این است که در کنار تصمیم سازی قانونی، فعالیت های جدی شکل بگیرد تا رضایت عمومی مردم جلب و نشاط در جامعه حکمفرما شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مهم ترین وظیفه شورای اسلامی شهرو روستا انتخاب شهردار و دهیار است و باید به این موضوع توجه جدی شود.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: مرکز استان در بین ۳۷ شهر تفاوتی دارد و لذا انتخاب شهردار از حسایت ویژه برخوردار است و آنچه مد نظر است این است که مدیریت شهری مرکز استان یک مدیر شش دانگ باشد.

باستی بر لزوم هماهنگی بین همه مدیریت‌های استان با مدیریت ارشد استان بیان کرد: این هماهنگی است که امور را جلو می برد لذا هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیریت ارشد استان در روند امور اجرایی تاثیرگذار خواهد بود.