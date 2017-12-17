جشنواره زمستان ایرانی در مصلی تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با بیان این مطلب تصریح کرد : با فرا رسیدن روزهای پایانی فصل پاییز و نزدیک شدن شب یلدا با مشارکت شهرداری منطقه ۷ جشنواره زمستان ایرانی افتتاح شد.

وی یادآور شد: این نمایشگاه از زمره نمایشگاه های فصلی بوده که شهروندان می توانند اقلام مورد نیاز را بدون واسطه خریداری کنند.

شهردار منطقه ۷ با تاکید بر اینکه این نمایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی برپا شده است، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه در کنار عرضه محصولات مورد نیاز مردم با تخفیف ۳۰ درصد در آستانه شب یلدا، ویژه برنامه هایی برای آشنایی شهروندان با فرهنگ های محلی نیز اجرا می شود.

گفتنی است جشنواره زمستان ایرانی تا اول دی ماه (به مدت یک هفته) هر روز از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۱ در مجموعه چهل سرای مصلای امام خمینی (ره) دایر است.