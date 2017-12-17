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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل:

صادرات سیب‌زمینی مزیتی برای اردبیل ندارد

صادرات سیب‌زمینی مزیتی برای اردبیل ندارد

اردبیل - رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: صادرات سیب زمینی مزیتی برای استان ندارد و در اولویت برنامه های جهاد کشاورزی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اینکه با صرف آب در حجم قابل توجه سیب زمینی تولید و صادر کنیم مزیت محسوب نمی شود.

وی افزود: دولت صرفا با هدف حمایت از کشاورزان زمینه صادرات سیب زمینی را تسهیل کرده تا مازاد تولیدی استان صادر شود؛ در غیر این صورت برنامه اولویت داری برای صادرات این محصول تولیدی استان نداریم.

رئیس جهاد کشاورزی استان متذکر شد: در مقابل صادرات محصولاتی دیگر با اولویت دنبال می شود و از جمله اینکه صادرات جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، میوه و سبزیجات در دستور کار است.

سروی با بیان اینکه اخیرا شرکت روسی برای صادرات محصولات ذکر شده استان اعلام آمادگی کرده است، اضافه کرد: انتظار داریم فعالان بخش صادرات نیز ورود جدی در صادرات محصولات کشاورزی استان داشته باشند.

وی همچنین به ضرورت راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف ایجاد ارزش افزوده تاکید کرد و بیان داشت: تسهیلاتی به این منظور پیش بینی شده که انتظار می رود مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد.

کد مطلب 4174260
محمد میرزایی ناطق

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