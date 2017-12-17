سمنان پایتخت کتاب کشور معرفی شود/ کتاب نماد تمدن، عقل و خرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب به میزبانی سالن جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه جامعه امروز به شدت نیازمند احیای فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است، ابراز داشت: سمنان این ظرفیت را دارد که به عنوان پایتخت کتاب در کشور معرفی شود.

وی با طرح این پرسش که چرا به غذای جسم اهمیت می دهیم اما از غذای روح غفلت کرده‌ایم، ابراز داشت: هرچه فرهنگ کتاب وکتاب خوانی درجامعه ترویج پیدا کند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه نسل جدید به شدت نیازمند تحول است، ابراز داشت: کتاب زیربنای همه عرصه‌ها و همه حرکت ها به شمار می رود که در دین مبین اسلام نیز به این امر تاکید شده است لذا اگر می خواهیم جوان ها به مطالعه گرایش پیدا کنند باید بستر آن را در جامعه شود.

سوقندی بابیان اینکه کتاب نماد تمدن، عقل و خرد است، تصریح کرد: پیشرفت و توسعه‌ در جامعه زمانی مطلوب خواهد بود که زیر ساخت های کتاب‌خوانی ایجاد شود که در وهله نخست آموزش و پرورش و ارگان های فرهنگی در قالب مسابقات فرهنگی می توانند در ترویج فرهنگ مطالعه نقش مهم ایفا کنند.

وی افزود: کتاب و مطالعه امروز حال و روز مساعدی ندارد و با وجود فضای مجازی نقش آن در حال کمرنگ شدن است لذا با توجه به نقش کتاب در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید به سمت برنامه های جامع برای اقبال گسترده مردم به کتاب حرکت کنیم که نمایشگاه های کتاب یکی از این موارد است.

پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان از ۲۶ آذر صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ و همچنین عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۱:۳۰ دقیقه در سالن غدیر سمنان برای بازدید علاقه مندان گشوده است.