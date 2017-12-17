به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب امیری در توضیح اتفاقاتی که در حاشیه نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز رخ داده است، گفت: این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ آذر با هدف معرفی و نمایش ظرفیتها و توانمندیهای استان فارس در تمام حوزهها و بهویژه بخش گردشگری برگزار شد.
وی ادامه داد: نمایشگاه پارس در ابعاد وسیع و با حضور بسیاری از علاقهمندان و فعالان حوزه گردشگری در محل نمایشگاههای بینالمللی استان فارس برگزار شد و تا روز پایانی تمام اتفاقات و برنامهها طبق برنامه و بدون هیچگونه اشکالی در حال برگزاری بود، اما متأسفانه بهدلیل وسعت نمایشگاه، شاهد وقوع این حرکت در فضای باز محل برگزاری بودیم.
امیری با اشاره به اینکه این نمایشگاه پس از چندین سال وقفه، انگیزه و اشتیاق بسیار زیادی در میان فعالان گردشگری ایجاد کرد، تصریح کرد: همه دستاندرکاران نمایشگاه تلاش کردند تا این نمایشگاه به بهترین نحو برگزار شود، اما متأسفانه این حرکت که ممکن است برای تخریب موفقیتهای نمایشگاه ترتیب داده شده باشد، موجبات تأثر و تألم عوامل و برگزارکنندگان را بهدنبال داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری فارس افزود: توسعه استان و ایجاد اشتغال و درآمد با محوریت و تمرکز بر مبنای اقتصاد مقاومتی از مهمترین دلایل برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس بود و وقوع این اتفاق در حاشیه این نمایشگاه و خارج از فضای اصلی که تحت کنترل عوامل اجرایی بوده، مایه تأسف است.
او گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس پیگیریهای لازم برای شناسایی افرادی را که در بروز این اتفاق نقش داشتهاند آغاز کرده است و بیتردید با این افراد برخورد خواهد شد.
امیری با بیان اینکه حرم حضرت شاهچراغ (ع) در استان فارس و شهر شیراز یک فرصت بینظیر برای مردم این استان است، یادآور شد: «دغدغه علما و بزرگان برای ما قابل احترام و ارزش است و در این مسیر با آنها همگام و هممسیر هستیم.
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