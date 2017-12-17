شهردار باید در انجام وظایف خود مختار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح یکشنبه در آیین برگزاری تودیع و معارفه شهردار کرمان اظهار داشت: در دولت یازدهم شهردارانی چون مهندس سیف الهی و بابایی زحمت فراوان کشیدند و با وجود فشارها و مشکلات اقدامات خوبی برای شهر کرمان انجام دادند.

استاندار کرمان با اشاره به قدمت تاریخی شهر کرمان افزود: جمعیت شهر کرمان در قبل از انقلاب ۱۰۰ هزار نفر بود اما اکنون مساحت کرمان به ۱۴ هزار هکتار رسیده و امداد رسانی را سخت کرده و وظایف شورا را سنگین کرده است.

رزم حسینی تصریح کرد: علاوه براحیای بافت قدیم، پروژه های جدید نیز باید اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین کار دولت یازدهم رفع حاشیه نشینی و زمین خواری بوده است، بیان داشت: در کرمان بالغ بر هزار هکتار از زمین خواران پس گرفته شد و این‌ها به دشمن تبدیل شدند، اگر همراهی صد در صد دادستان نبود به موفقیت نمی‌رسد، شهرداری بر اساس وظیفه خود طبق قانون می‌تواند از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کند اما این کار را نمی‌کنند چون سخت است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه حمایت از شورا و شهرداری را وظیفه خود میدانیم اما انتظار داریم این حمایت همراه با پاسخگویی باشد، گفت: استان کرمان وسیع است و همین باعث شده که خدمات رسانی سخت تر شود، این مساله وظیفه شورای اسلامی و شهرداری را در خدمات رسانی سخت می کند.

وی با اشاره به اینکه شهردار نباید شب و روز بشناسد و در این صورت استانی آباد خواهیم داشت، اظهار کرد: اگر می خواهید فقط برای مردم و بدون ملاحظات سیاسی و منفعت گروهی کار کنید، باید مانع از گسترش شهر شوید.

استاندار کرمان افزود: شهردار باید مختار باشد، نباید برای هر جلسه ای از شورا اجازه بگیرد، شورا باید نظارت ها را بیشتر کند اما به شهردار اختیار دهد شهردار بدون اختیار نمی تواند این شهر بزرگ را اداره کند.

وی بیان داشت: کرمان، در گذشته جزو ولایات مهم بوده و پیشینه شهر از جمله کاروانسراها نشان از نقش پررنگ کرمان دارد، همچنین دانشگاه قدیمی هفتصد ساله ما بعد از جندی شاپور مهم‌ترین دانشگاه در کرمان بود، نشان از اهمیت این شهر دارد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ۱۱۹ صورت جلسه مربوط به شهر کرمان در حال اجرا است، افزود:قرارگاه خاتم گفت ماهیانه چهار میلیارد به من بدهید پروژه ها را تمام می کنیم، در حالیکه ماهانه ۷ تا ۱۰ میلیارد دریافتی شهرداری است و دولت با قرض در حال اجرای پروژه‌ها است.

وی بیان داشت: شعار استان کرمان بر پایه ولایت و توسعه است، سیاست ما اعتدال و میانه روی است و هیچ گروه نباید حذف شود یا مورد بی مهری قرار گیرد.