مدارس شیفت بعد از ظهر ارومیه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم آلودگی هوا در ارومیه افزود: پیرو تصمیم کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای ارومیه بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد یکشنبه 26 آذرماه کلیه مقاطع تحصیلی در شهر ارومیه (نواحی یک و دو ) در نوبت بعد از ظهر تعطیل خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز یکشنبه نیز شاخص کیفت هوای ارومیه به ۱۶۲ناسالم برای تمامی افراد رسیده است افزود: در حال حاضر میزان ذرات ۱۰ میکرون در هوای ارومیه 137میکروگرم و ناسالم برای گروه های سنی حساس ولی ذرات ۲.۵ میکرون ۱۶۴ میکروگرم بر متر مکعب و ناسالم برای تمامی گروه های سنی است.

موسوی با بیان اینکه عامل آلاینده گی ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون است اضافه کرد: در اثر پایداری جوی، سکون هوا و وارونگی دمای شاهد تجمع آلاینده ها در سطح زمین بوده ایم، همچنین وجود مه و رطوبت بالا نیز باعث افزایش احساس این شرایط شده است.

دبیر کارگروه مدیریت کاهش آلودگی هوای ارومیه اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان این وضعیت تا روز سه شنبه تداوم خواهد داشت در این راستا از مردم تقاضا می شود حدالقل امکان از تردد و حضور در فضای باز خودداری کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آبان تردد خودروها در بافت مرکزی شهر شامل خیابان های: امام، کاشانی، امینی، باکری، منتظری، مطهری، ۱۷شهریور و خیابان شهید مدنی تا مجاهد از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۱ شب بصورت زوج و فرد است.

روز شنبه نیز مدارس دو شیفت و امروز مدارس شیفت صبح به دلیل آلودگی هوا تعطیل بود، آلودگی هوای ارومیه امروز وارد هفتمین روز خود شده است.