هواپیمای بی سرنشین تک موتور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان سعی دارند هواپیمایی سبک تر، سریعتر و با شرایط نگهداری آسانتر بسازند. در همین راستا به نظر می رسد برای تولید چنین هواپیمایی می توان فلپ روی بال ها و دم هواپیما را حذف کرد.

محققان شرکت BAE Systems این ایده را در مقیاس کوچک با همکاری دانشگاه منچستر انجام داده اند. نتیجه فعالیت آنان یک هواپیمای بی سرنشین به نام MAGMA UAV است که با یک موتور جت پرواز می کند.

بال های هواپیمای MAGMA UAV دارای مجموعه ای از سوراخ های باریک در لبه هاست. بخشی از هوای اگزوز از موتور به این بخش هدایت شده و از سوراخ ها با سرعت مافوق صوت خارج می شود. به این ترتیب می توان با کنترل میزان هوای خروجی از بال ها، هواپیمای بدون سرنشین را هدایت کرد.

همچنین در بخش عقب هواپیما هوای اگزوز از مسیری خمیده خارج می شود که به بدنه چسبیده نیست. به این ترتیب زاویه ای خاص با بدنه هواپیما ایجاد و سرعت آن را تعیین می کند.

به گفته شرکت تولید کننده در ماه های آتی آزمایش های این هواپیما انجام خواهد شد. BAE قبلا از این سیستم در بال های هواپیمایDEMON UAV استفاده کرده است.