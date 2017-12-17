تظاهرات ۸۰ هزار نفری مسلمانان اندونزی در دفاع از قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دهها هزار نفر از مسلمانان اندونزی امروز یکشنبه در مخالفت با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، دست به تظاهرات زدند.

این بزرگترین تظاهراتی است که در ۲ هفته گذشته، در اندونزی برگزار می‌شود و شمار مردمی که به خیابان‌های جاکارتا- پایتخت کشور- آمده‌اند به ۸۰ هزار نفر می‌رسد.

این تظاهرات در جوی آرام و به دور از تنش برگزار می‌شود حال‌آنکه ۲۰ هزار نیروی پلیس برای تضمین امنیت آن در سطح شهر به‌ویژه اطراف سفارت آمریکا، مستقر شده‌اند.

در همین راستا، «انور عباس» دبیرکل شورای علمای اندونزی، از همه کشورهای مسلمان خواست تا با تصمیم یکجانبه و نامشروع آمریکا مخالفت کنند. وی همچنین خواهان تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی از سوی مردم اندونزی شد.

گفتنی است تصمیم نسنجیده ترامپ موجی از انزجار در میان مسلمانان جهان به راه انداخت و انتقاد متحدین واشنگتن را نیز به دنبال داشت.