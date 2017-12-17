اجرای ۹ پروژه عمران شهری در سعدآباد

ابوالقاسم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای زیباتر شدن فضای عمومی شهر و رفاه حال شهروندان، اجرای پروژه های عمران شهری را با جدیت دنبال می کنیم.

وی افزود: خوشبختانه با مساعدت مسئولان استان و شهرستان و همراهی مردم نجیب شهر سعدآباد، شاهد اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمران شهری در سال‌های گذشته بوده‌ایم.

شهردار سعدآباد از فعال بودن ۹ پروزه عمران شهری خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۹ پروژه عمران شهری در سطح شهر فعال است.

وی افزود: اجرای خیابان ساحلی، احداث تفریگاه ساحلی(کمپ استراحت مسافران نوروزی)، احداث میدان شهداء ۱۲ دی ماه ۵۷، زیرسازی و آسفالت معابر، احداث خیابان بیست متری پشت دادگستری، خیابان بیست متری شهرک شهید بهشتی، پیاده رو سازی و روشنایی بلوار کشاورز، اجرای آبیاری تحت فشار و اجرای ساختمان شهرداری از پروژه های فعال در سطح شهر است.

شریفی از افتتاح خیابان ساحلی شهر سعدآباد در هفته دولت سال آتی خبر داد و افزود: بزرگترین پروژه عمران شهری سعدآباد، تملک، زیرسازی و آسفالت خیابان ساحلی است که ۳ کیلومتر طول دارد و در دو فاز اجرا می شود.

شهردار سعدآباد تصریح کرد: تاکنون ۷۵ درصد واحدهای مسکونی در مسیر خیابان ساحلی تملک شده و در بخش اجرا نیز که شامل خاکبرداری، خاکریزی،جدول گذاری و مخلوط ریزی تا مرحله بیس بوده بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

شریفی بیان داشت: برآورد اولیه اجرای خیابان ساحلی شهر سعدآباد ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی شهرداری بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: در صورت تامین اعتبارات لازم، در هفته دولت سال ۹۷ شاهد بهره برداری از خیابان ساحلی شهر سعدآباد خواهیم بود.

شریفی از آماده سازی بیش از ۶۰ هزار متر مربع از معابر عمومی شهر برای آسفالت خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم آسفالت این معابر را نیز در آینده‌ای نه چندان دور انجام دهیم.