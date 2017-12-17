عابدینی و پاکدامن به طور مستقیم به جدول ۶۴ نفره صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عابدینی و علی پاکدامن دو نماینده ایران در رقابت های شمشیربازی جام جهانی مکزیک هستند. این رقابت ها روز گذشته آغاز شد اما هر دو نماینده کشورمان به دلیل جایگاهی که در رنکینگ جهانی دارند، از انجام دیدارهای مقدماتی معاف شدند.

پاکدامن و عابدینی به ترتیب رده های ۱۵ و ۱۶ رنکینگ جهانی را در اختیار دارند و به همین دلیل بدون بازی و به طور مستقیم به جدول ۶۴ نفره صعود کردند. در این مرحله از مسابقات عابدینی به مصاف «هوبر» از آلمان می رود و پاکدامن هم با شمشیربازی مدعی کره ای یعنی «گو» دیدار می کند.

شمشیربازان اسلحه سابر ایران با هدایت پیمان فخری در رقابت های جام جهانی مکزیک شرکت کرده اند.