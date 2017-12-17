۳۰ مدرسه در ساری مروج سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دیانی صبح یکشنبه، در همایش استانی، یکی از مهمترین عناصر جامعه بشری را سلامت برشمرد و بر انجام تلاش وافر برای حفظ سلامت در عرصه روحی و روانی و جسمی تأکید کرد و افزود: یکی از بسترهای رسیدن به سلامت مستمر، کار پژوهشی در این عرصه است.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری، با بیان اینکه نهاد آموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت و فرهنگسازی جامعه است، خاطرنشان کرد: درخور توان خود توانستیم دانشآموزان را که تشکیلدهنده نسل آیندهاند را با توجه به برنامههای خاص فرهنگی در حوزه سلامت، نسبت به مسئله سلامت حساس کنیم.
وی یکی از کارکردهای آموزش و پرورش را حساسسازی نسبت به مسائل دانست و افزود: امروز ۲۵ مدرسه در ناحیه یک و ۵ مدرسه در ناحیه دو مدرسه مروج سلامت هستند.
دیانی با بیان اینکه دانشآموزانی که در عرصه سلامت فعالاند، سفیران سلامت هستند، افزود: این دانشآموزان به حوزه سلامت حساس شده و کارکرد این افراد در مدرسه، خانه و شهر است که بهعنوان یک شهروند مطلوب در حوزه سلامت حساسیت خاص خود را خواهند داشت.
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