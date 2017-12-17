استفاده از ظرفیت های مردمی برای کاهش آسیب های اجتماعی

سید محسن مهاجریان مقدم در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: سیاست اول ما پیشگیری از وقوع جرم است زیرا پیشگیری بهتر از درمان بوده و در تلاش هستیم مردم را در این امر سهیم کرده و نظارت بر این امر نیز داشته باشند.

وی افزود: افزود: همه مردم باید در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی همکاری کنند و اگر در پیشگیری موفق باشیم وظایف ما سبک تر خواهد شد.

مهاجریان مقدم، ده جرم اول شهرستان بجستان در ۶ ماهه اول سال جاری را به ترتیب رانندگی بدون گواهینامه، بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت، حمل و نگهداری مواد، ترک انفاق، تخریب، تهدید و استعمال مواد مخدر اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بجستان مردمی متدین و مومن و انقلابی دارد اکثر مرتکبین جرائم افراد غیر بومی هستند .

دادستان عمومی بجستان ابراز کرد: سامانه «سجام» که به معنی سامانه جامع اطلاعات مردمی نامگذاری شده از این پس یکی از مقوله های بهره گیری از فن آوری و اطلاعات و ارتباطات مردمی می باشد که مردم را برای شناسایی مجرمین به کمک می طلبد.

وی افزود: این سامانه متعلق به مردم است و دستگاه قضایی قصد دارد بخشی از اقدامات پیشگیری خود را از طریق این سامانه و توسط مردم انجام دهد به این صورت که همه افراد با هر گرایش و تفکر در هر جا و مکانی از شهرستان باشند می توانند به عنوان دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم وارد شوند و پس ازثبت نام و انجام استعلامات لازم و احراز هویت ، کار خود را آغاز می کنند.

دادستان عمومی بجستان تا کید کرد: تا کنون در کل کشور ۱۳ هزار نفر و در بجستان ۱۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که این اقدام برای گسترش روحیه مطالبه گری در مردم است .