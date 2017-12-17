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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

برگزاری ستاد عالی بازی های المپیک با حضور روسای سه فدراسیون

برگزاری ستاد عالی بازی های المپیک با حضور روسای سه فدراسیون

ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با حضور روسای سه فدراسیون تنیس، اسکواش و بولینگ و بیلیارد تشکیل جلسه داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد عالی بازی های المپیک، پارالمپیک ، آسیایی و پاراآسیایی در محل وزارت ورزش و با حضور مسعود سلطانی فر در حال برگزاری است.

تنیس، اسکواش و بولینگ و بیلیارد فدراسیون هایی هستند که روسای آنها در نشست امروز حضور دارند تا در مورد وضعیت رشته و ورزشکاران خود برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ گزارش لازم را ارائه دهند. 

کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمود خسروی وفا و مسعود اشرفی رئیس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک همراه با محمدرضا داورزنی و فریبا محمدیان معاونان وزارت ورزش، اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، شروین اسبقیان و علی رغبتی از افراد شرکت کننده در نشست ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک هستند. 

کد مطلب 4174290
زینب حاجی حسینی

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