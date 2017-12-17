رونمایی و اکران فیلم مستند «بازگشت» در لامرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «بازگشت» از ساخته های رضا نوذری از فیلمسازان شهرستان لامرد که اولین اکران این فیلم در جشنواره فیلم «کل گراش» بود با استقبال مخاطبان مواجه شد.

«بازگشت»، داستان و روایت مادر شهیدی است که بعداز ۱۴ سال از نعمت فرزند برخوردار می شود، اما با شروع جنگ تحمیلی با جنازه ای رو به رو می شویم که هویت آن پیکر، داستان فیلم را رقم می زند.

فیلم «بازگشت»، شنبه شب در شرایطی در سالن معلم شهر لامرد اکران شد که خانواده شهید دیانت و مسئولان و علاقه مندان به هنرهفتم نظاره گر تصویر مادر شهیدی بودند که به عنوان روایتگر فیلم، یک ماه بعد از اتمام فیلمبرداری، دعوت حق را لبیک و به سرای جاوید شتافت.

در ابتدای مراسم، کارگردان اثر پیرامون شکل گیری ایده و چگونگی تولید اثر سخنانی را ایراد کرد و گفت: انجمن فیلم، عکس و پویانمایی اداره فرهنگ وارشاد در حال بررسی بر روی چند زندگینامه شهیدان شهرستان لامرد می باشد که با همت مسئولین و بخش خصوصی کلید تولید آن به زودی زده خواهد شد.

در پایان مراسم و اکران فیلم، از یکایک نقش آفرینان و دست اندر کاران فیلم با حضور فرماندار، رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی لامرد، فرمانده ناحیه بسیج و فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مسئولان تقدیر به عمل آمد و از پوستر فیلم با امضای مسئولان جهت اکران عموم رونمایی شد.