فعالیت های عمرانی و خدماتی سپاه بیت المقدس در کرمانشاه ادامه دارد

علی اصغر عزیزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تنها لحظاتی بعد از وقوع زلزله در استان کرمانشاه سپاه بیت المقدس کردستان در بخش های مختلف در منطقه حضور پیدا کرده و این خدمت رسانی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، عنوان کرد: اسقرار تجهیزات خدمات رسانی شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر، دودستگاه کامیون و یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستکاه مینی لودر در روستاهای تحت پوشش قرارگاه خدمات رسانی شهید عباسی سپاه بیت المقدس کردستان همچنان در حال خدمت رسانی است.

وی به شمار روستاهایی که از سوی سپاه بیت المقدس کردستان خدمت رسانی می شوند، اشاره کرد و افزود: تپه ماران، بیشگان، صالح کوچه ری، برق و باران علیا و سفلی روستاهای دشت ذهاب تحت پوشش قرارگاه خدمات رسانی شهید عباسی سپاه بیت المقدس کردستان می باشند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه بیت المقدس کردستان گفت: کمک به احداث دو مسجد روستاهای تپه ماران و تایشه ای به ارزش۱۰ میلیار ریال توسط قرارگاه خدمات رسانی شهید عباسی سپاه بیت المقدس کردستان در دست اجراست.

وی به اسقرار یک درمانگاه سیار و یک دستگاه آمبولانس‌ و اعزام گروه های جهادی پزشکی اشاره کرد و افزود: این خدمات از سوی قرارگاه خدمات رسانی شهید عباسی سپاه بیت المقدس کردستان همچنان ادامه دارد.

عزیزی فر گفت: اردوی جهادی دو روزه اکیپ پزشکی شامل پنج پزشک زن و ۸ پزشک مرد و همچنین توزیع اقلام بهداشتی در مناطق روستایی از دیگر اقدامات سپاه بیت المقدس کردستان به شمار می رود.

وی افزود: اسقرار بیش از ۵۸ چشمه سرویس بهداشتی، ۳۰ دوش حمام در روستاهای تحت پوشش قرارگاه خدمات رسانی شهید عباسی سپاه بیت المقدس کردستان از دیگر اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.